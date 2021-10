Casa & Video vai promover um mega saldão nos dias 5 e 6 de novembro - Divulgação

Publicado 29/10/2021 16:18

Rio - A Casa & Video, uma das maiores varejistas do Brasil, anunciou que vai promover um mega saldão de 48 horas nos dias 5 e 6 de novembro, com descontos de até 60%. De acordo com a empresa, a iniciativa vai funcionar como um "esquenta" para a Black Friday, que será realizada no dia 26 do próximo mês.



"O Natal já está batendo à nossa porta, e o mega saldão no início do mês será uma grande oportunidade para os clientes adquirirem produtos super desejados com os melhores preços", ressalta Afonso Mendes, diretor de Marketing e Planejamento Comercial da companhia.



Segundo a rede, em dez lojas de rua selecionadas haverá o Carrinho Maluco, com ofertas inéditas para os clientes aproveitarem na hora. Os consumidores que optarem pelo e-commerce contam com entrega rápida, em até 24 horas e ofertas exclusivas no aplicativo, como 10% de desconto na primeira compra pelo app ou no site e itens com 5% de cashback. A condição de pagamento também será facilitada em até 24 vezes sem juros no cartão Casa & Video em produtos selecionados.



Confira algumas ofertas:



TV Multilaser R$ 899,90

Motorola E7 Power R$ 699,00

Note Legacy Multilaser R$ 1.299

Samsung A11 R$ 999,00