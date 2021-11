Semana da Conciliação no TJRJ ocorre nesta semana - Divulgação

Publicado 09/11/2021 16:41

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) iniciou, nesta segunda-feira, 8, a Semana Nacional de Conciliação. A ação vai até a próxima sexta-feira, 12. Os consumidores podem quitar suas dívidas com grandes empresas de forma rápida e segura.

O mutirão conta com a participação das lojas físicas Oi, Tim, Light, Claro e Americanas, além das lojas on-line, como a Americanas.com, Shoptime, Submarino e Sou Barato. De forma gratuita, a campanha funciona das 11h às 18h, e envolve os Tribunais de Justiça, Tribunais do Trabalho e Tribunais Federais.



Segundo o TJRJ, o objetivo da ação é reduzir e evitar novos processos na Justiça. "Dessa forma, nós ganhamos os consumidores, que podem ter valores de dívidas reduzidos ou até mesmo cancelados, e o Judiciário, evita a entrada de novos processos", afirmou o Tribunal de Justiça.



Para os interessados, a proposta funciona como uma negociação entre os advogados das empresas e os consumidores que estão em busca de uma solução amigável. Os consumidores devem comparecer no Fórum Central do TJRJ, na Avenida Erasmo Braga 115, Centro, Lâmina V, térreo, sala T05, das 11h às 18h, de segunda à sexta-feira.



Caso o cidadão ou a instituição tenha interesse em incluir o processo na Semana, deve procurar, com antecedência, o tribunal em que o caso tramita. As conciliações pretendidas durante a Semana são chamadas de processuais, ou seja, quando o caso já está na Justiça. No entanto, há outra forma de conciliação: a pré-processual ou informal, que ocorre antes de o processo ser instaurado e o próprio interessado busca a solução do conflito com o auxílio de conciliadores ou mediadores.