Site reúne dados, estudos especiais e notas técnicas sobre a economia da cidade do Rio de JaneiroMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 12/11/2021 11:43

Rio - Com o objetivo de dar transparência e subsidiar políticas públicas, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS) lançou, nesta sexta-feira, 12, o site Observatório Econômico do Rio. O portal, que já pode ser acessado, reúne dados, estudos especiais e notas técnicas sobre a economia da cidade do Rio de Janeiro.

"Sempre defendemos a criação de políticas públicas baseadas em evidências. Mas não é fácil encontrar dados econômicos atualizados sobre as cidades, o Observatório chega para suprir essa demanda e dar mais transparência à administração. Todas as informações estão em um só lugar", explica o secretário Chicão Bulhões.

No portal, estão reunidos dados, análises, notas técnicas e estudos especiais para aprimorar o entendimento sobre o cenário econômico e, assim, desenvolver políticas públicas mais eficientes. Entre outros documentos, estão disponíveis todas as edições do Boletim Econômico do Rio, um relatório mensal sobre atividade econômica, inflação e mercado de trabalho, elaborado pela secretaria.

Jornalistas, pesquisadores, acadêmicos e membros da sociedade civil interessados no desempenho da economia carioca podem consultar o portal no endereço observatorioeconomico.rio.