Governador do Rio apresenta oportunidades de negócios para empresários espanhóis Divulgação

Publicado 15/11/2021 18:10 | Atualizado 15/11/2021 18:12

Rio - Com o objetivo de atrair mais investimentos, o governador Cláudio Castro apresentou para empresários catalães oportunidades de negócios no estado do Rio de Janeiro. Organizado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o evento aconteceu nesta segunda-feira (15), em Barcelona, na Espanha.

Segundo o governador, o encontro ajudou a fomentar e estreitar as relações comerciais entre o Rio de Janeiro e a Espanha. A ideia é trocar experiências com a câmara espanhola e promover atividades econômicas bilaterais. Castro ressaltou ainda o avanço do Estado do Rio rumo à retomada econômica.

"Nos últimos meses, colocamos as contas em dia e aumentamos a capacidade de investimento, com a Lei Orçamentária sem déficit em 2022 pela primeira vez em sete anos, previsão de superávit histórico em 2022 e negociação de dívida com a União. O resultado é mais investimento, com atração de grandes empresas, como a Amazon", afirmou.

Neste período, também foram recuperados 100% dos empregos perdidos com a pandemia da Covid-19 e gerados 90 mil empregos com carteira assinada. A previsão é que nos próximos anos mais 150 mil vagas de trabalho sejam criadas, principalmente com os projetos que estão sendo implementados pelo Estado do Rio, como o PactoRJ, que aplicará R$ 17 bilhões nos 92 municípios fluminenses.



"A concessão do saneamento é reflexo de todo o esforço do governo para que o estado volte a crescer. Essa conquista, que aconteceu na véspera da minha posse, foi o sinal de um novo tempo para o Rio de Janeiro. O leilão arrecadou R$ 22,6 bilhões de outorga, e esse recurso será destinado à infraestrutura", disse o governador.

Reunião na sede da Naturgy

Também nesta segunda-feira (15), o governador esteve na sede da Naturgy. Durante o encontro com o presidente mundial da empresa espanhola, Francisco Reynes, foi discutida a ampliação da distribuição de gás natural no Rio de Janeiro, terceiro estado com o maior nível de gaseificação do Brasil.

Os secretários da Casa Civil, Nicola Miccione, e de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinicius Farah, participaram dos eventos.