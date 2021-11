O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto - Marcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 16/11/2021 08:19

Brasília - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou, nesta terça-feira, 16, que há claro problema de falta de mão de obra nos países desenvolvidos, enquanto, nos países emergentes, o problema é que há parcela trabalhadores informais que não conseguiram se realocar. Ele destacou ainda que 9% dos últimos números de inflação no mundo foram de surpresas positivas.

Campos Neto também voltou a destacar que a forma com que o comércio mundial funciona, de minimizar estoques e maximizar vantagens comparativas, foi colocada em grande teste de estresse durante a crise. "Países voltam a produzir coisas onde não têm vantagens comparativas, com menos eficiência. Quebra de regime de vantagem comparativa leva a crescimento menor para frente".

O presidente do BC participa de painel no IX Fórum Jurídico de Lisboa, na capital portuguesa, organizado pela Universidade de Lisboa, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e Fundação Getulio Vargas (FGV).