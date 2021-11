Fachada da sede do TJRJ, no Centro do Rio - Marcelo Ciro - Google Mapas - Divulgação

Publicado 16/11/2021 16:20

Os consumidores endividados ou com cobranças indevidas nas empresas Oi/Telemar, Light, Claro (Claro Telefonia Fixa e Móvel, NET, Embratel e Nextel), Americanas (Americanas.com/ Shoptime/ Submarino e Sou Barato) e Tim ganharam mais alguns dias para sair do vermelho. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) resolveu prorrogar a "XVI Semana Nacional de Conciliação/2021" até sexta-feira.

Com atendimento presencial das 11h às 18h, o cliente é recebido por um representante da empresa reclamada e pode resolver seu o problema de forma amigável e totalmente gratuita. A iniciativa tem objetivo reduzir e evitar novos processos na Justiça. Assim, ganham os consumidores que podem ter valores de dívidas reduzidos ou até mesmo cancelados, dependendo do problema, e o Judiciário que evita a entrada de novos processos.

Quem tem alguma reclamação a fazer contra a Oi/Telemar e Light pode comparecer entre esta terça e sexta-feira no Fórum Central do TJRJ, na Avenida Erasmo Braga 115, Centro, Lâmina V, térreo, sala T05.

Já os consumidores com problemas com a Claro (Claro Telefonia Fixa e Móvel, NET, Embratel e Nextel) e Americanas (Americanas.com/ Shoptime/ Submarino e Sou Barato) serão recebidos nesta terça e quinta-feira.

Para participar da forma presencial, os consumidores precisam apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19, duas doses ou dose única, e utilizar máscara de proteção.