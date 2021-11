Fiscais do Procon-RJ estão vistoriando estabelecimentos comerciais nesta sexta-feira - Divulgação

Publicado 26/11/2021 11:23

Rio - Nesta sexta-feira, 26, dia oficial da Black Friday, os fiscais do Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ) estão vistoriando estabelecimentos comerciais nas Zonas Norte e Oeste, Centro, Baixada Fluminense e Niterói. Segundo o órgão, agentes também fazem o monitoramento de preços praticados por oito grandes sites, que estão sendo observados desde outubro. O objetivo da operação é verificar a forma como as ofertas serão divulgadas, se haverá maquiagem de preços e publicidade enganosa durante o evento. Além de orientar os fornecedores sobre o código de defesa do consumidor e normas consumeristas.

De acordo com o Procon-RJ, os consumidores que identificarem alguma publicidade enganosa sendo realizada pelas lojas no dia da Black Friday, poderão enviar denúncias para o WhatsApp (21) 98104-5445. Ainda segundo o órgão, os servidores irão acompanhar em tempo real as queixas dos consumidores.

Desde o dia 25 de outubro, a equipe de fiscalização vem monitorando os valores dos itens mais buscados durante a Black Friday e, nesta sexta-feira, irão fazer uma nova apuração para verificar indício de maquiagem de preço. Ao todo, o preço de 654 aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos está sendo observado, como: fogões, geladeiras, videogames, televisões, notebooks, aspiradores de pó, lavadoras de roupa, smart speakers, micro-ondas e fritadeiras elétricas.

Cuidados na hora da compra

Para alertar a população, a autarquia preparou uma cartilha com dicas para consumidores que farão compras em sites ou lojas físicas neste período. Ficar de olho no preço, na oferta, na garantia, na troca, na entrega e na segurança do site estão entre as principais dicas.

Antes de comprar, é recomendável que o consumidor pesquise os preços dos produtos em sites e lojas diferentes. A pesquisa será um parâmetro para saber se os produtos estão com preços realmente promocionais. Além disso, um mesmo produto pode ter preços muito diferentes se comprado em um estabelecimento e não no outro.

Nas compras online, o cuidado deve ser redobrado para o consumidor não ser vítima de fraude. Verificar a segurança do site, desconfiar de ofertas muito vantajosas e olhar a lista de sites não recomendados do Procon-RJ, que pode ser acessada emhttps://bit.ly/manual-contra-fraude-virtual, são dicas valiosas.

A cartilha pode ser acessada por meio do link:https://bit.ly/cartilha-blackfriday-2021.