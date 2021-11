Governador Cláudio Castro anuncia antecipações de pagamentos de salários no fim de ano de 2021 - Reprodução

Governador Cláudio Castro anuncia antecipações de pagamentos de salários no fim de ano de 2021Reprodução

Publicado 29/11/2021 14:02 | Atualizado 29/11/2021 17:48

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), anunciou nesta segunda-feira, 29, a antecipação do pagamento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do estado. O salário com vencimento de novembro será quitado na sexta-feira, 3, para mais de 460 mil pessoas. O valor líquido da folha é de R$ 1,84 bilhão. Os depósitos serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.

Durante uma coletiva nesta segunda no Palácio da Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, o governador do Rio também anunciou o calendário do pagamento do 13º salário dos servidores. A segunda parcela do benefício será liberada no dia 17 de dezembro, três dias antes do prazo.



A segunda parcela do 13º será menor do que a primeira, que foi paga antecipadamente em 30 de junho, porque serão feitos os descontos previstos em lei, como o Imposto de Renda e a contribuição previdenciária. Desde 2015 o estado não antecipava o abono para todo o funcionalismo.

Castro também prometeu que haverá antecipação do pagamento de dezembro. Segundo ele, a remuneração prevista para ser paga em janeiro será liberada no dia 30 de dezembro deste ano.

"O estado quita todas as folhas neste ano, mostrando que realmente a gente tem conseguido dar um novo passo rumo a uma economia mais forte", afirmou o governador. "Ao todo, os depósitos da segunda parcela do 13° e salários de novembro e dezembro vão injetar mais de 4 bilhões no estado do Rio neste fim do ano", acrescentou Castro.

Recomposição salarial e reajuste

O governador anunciou ainda que o primeiro salário do ano que vem - vencimento de janeiro - já virá com reajuste. O governo aguarda o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do ano para fazer esse cálculo. A recomposição salarial do atrasado será parcelada, com previsão de gatilho e teto de acordo com a arrecadação do estado. Essas regras de parcelamento de recomposição atrasado serão divulgadas no primeiro trimestre de 2022.