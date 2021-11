Um dos responsáveis por esse incremento será o programa Combustível do Futuro - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um dos responsáveis por esse incremento será o programa Combustível do FuturoMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 29/11/2021 20:54

O governo federal decidiu pela manutenção do teor de 10% de biodiesel no diesel para todo o ano de 2022. O Ministério da Minas e Energia afirmou que o objetivo é proteger os interesses do consumidor quanto ao preço, qualidade e oferta dos produtos.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), em assessoramento ao Presidente da República, informou que o percentual obrigatório ficará no mesmo patamar vigente neste ano. O índice é menor que os 14% previstos originalmente previsto para o ano que vem.

O governo alega que o a decisão tomada nesta segunda-feira, 29, "coaduna-se com os interesses da sociedade, conciliando medidas para a contenção do preço do diesel com a manutenção da Política Nacional de Biocombustíveis, conferindo previsibilidade, transparência, segurança jurídica e regulatória ao setor".

Em janeiro, terá início o novo modelo de comercialização de biodiesel previsto pela Resolução CNPE n° 14/2020 e regulado pela Resolução ANP n° 857/2021. Segundo o governo, o novo modelo continuará sendo monitorado permanentemente pelo CNPE e, se necessário, medidas tempestivas poderão ser adotadas, a fim de resguardar a Política Energética Nacional e a Política Nacional dos Biocombustíveis.