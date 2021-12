Donos de veículos que pagarem em cota única o IPVA de 2022 terão 3% de desconto - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 07/12/2021 15:56 | Atualizado 07/12/2021 16:07

Rio - Os donos de veículos que pagarem em cota única o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2022 terão 3% de desconto, conforme estabeleceu um decreto publicado pelo governador do Rio, Cláudio Castro (PL), no Diário Oficial desta segunda-feira, 6. Os proprietários também podem optar pelo parcelamento em três vezes, o que não garantirá o abatimento no tributo. Mas vale a pena pagar à vista e aproveitar o desconto? Para entender o que será mais vantajoso, o motorista deverá analisar a sua vida financeira antes de escolher a forma de pagamento da taxa.

De acordo com o coordenador do MBA de Finanças do Ibmec RJ, Gustavo Moreira, caso o contribuinte tenha uma reserva disponível, faz sentido pagar à vista. "Isso resultará numa pequena economia e ajudará a reforçar as práticas de planejamento e construção de uma reserva financeira", opina. Porém, segundo ele, se o proprietário estiver endividado, provavelmente, será mais adequado priorizar o parcelamento. "No entanto, isso não o isenta de buscar uma fonte de renda adicional para acelerar o pagamento de suas obrigações".

Para Karina Ikeda, educadora financeira do Instituto Soaper, se o contribuinte tiver dinheiro para pagar à vista, sem que isso cause um problema financeiro, vale a pena garantir os 3%, já que pagar parcelado e investir esse dinheiro não vai dar o retorno maior do que 3%. "Agora, se o pagamento à vista for gerar uma despesa acima do orçamento daquele mês ou prejudicar o pagamento de outras contas, o ideal é parcelar", aponta.

Pagamento

O primeiro vencimento da quitação integral e da primeira parcela acontece no dia 21 de janeiro do próximo ano, para os veículos com placa final 0 (zero). Para os proprietários que preferirem parcelar, será permitido o pagamento em três vezes mensais iguais, sem o desconto de 3%, conforme o número final da placa do veículo.



O IPVA deverá ser pago por meio da Guia de Regularização de Débitos (GRD), que poderá ser retirada pelo contribuinte pela internet, no Portal da Sefaz-RJ (www.fazenda.rj.gov.br) ou do banco Bradesco (www.bradesco.com.br). É preciso ter em mãos o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). O pagamento poderá ser realizado em qualquer agência bancária.

Calendário de vencimentos