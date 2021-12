Novos funcionários poderão escolher a unidade que desejam trabalhar - Magá Jr/AscomSeap

Novos funcionários poderão escolher a unidade que desejam trabalharMagá Jr/AscomSeap

Publicado 07/12/2021 17:14 | Atualizado 07/12/2021 17:14

A Secretaria de Estado de Administração anunciou que pela primeira vez na história da instituição, os 150 novos funcionários que tomarão posse na próxima quarta-feira, 8, poderão escolher a unidade que desejam trabalhar. A escolha se dará a partir da classificação conquistada durante o curso de formação. A medida visa premiar os servidores tiveram o melhor desempenho durante as aulas e as provas aplicadas pela Escola de Gestão Penitenciária.

Fernando Veloso, secretário de Administração Penitenciária, destacou que a iniciativa, que ocorrerá de forma inédita, tem como objetivo valorizar os novos Policiais Penais que tiveram um desempenho melhor durante a formação.

"Esta ação é um marco para a Seap, pois representa a valorização dos novos servidores que foram os primeiros a receber a formação para Policiais Penais e não mais Inspetores Penitenciários. Neste sentido, nada mais justo que premiar os alunos que se esforçaram mais, ofertando a possibilidade de escolha da primeira unidade prisional que irão trabalhar" afirmou o secretário.

A turma de novos policiais penais foi a primeira a passar pelo curso de armamento e manuseio durante a formação. Os alunos participaram de atividades físicas e aulas teóricas no Centro de Instrução Especializada (Ciesp), no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Escola de Gestão Penitenciária (EGP), no Centro, e no Museu Penitenciário. Além de receberem instruções no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), da Polícia Militar, e aula de encerramento na Cidade da Polícia, da Polícia Civil.

Após aulas, palestras, estudos de casos, visitas guiadas às unidades prisionais e instruções, os alunos foram submetidos à avaliação final. Com isso, alcançaram o total de 571 horas/aula, a maior carga horária até hoje computada no curso de formação da Seap. Vale salientar que os treinos foram realizados em turnos diurnos e noturnos retratando a realidade da função da Polícia Penal.

O curso de formação profissional para o cargo de policial penal foi criado de acordo com os editais dos certames de 2006 e 2012 e com as normas do regimento interno da Escola de Gestão Penitenciária, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.