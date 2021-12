Receita Federal lança nova versão do aplicativo MEI que possibilita entrega da declaração anual | Economia | O Dia

Nova versão do app MEI já está disponível para download - Divulgação

Publicado 07/12/2021 10:27

Brasília - A Receita Federal, lançou uma nova versão do aplicativo MEI para uso do microempresário individual. A atualização traz novidades importantes como a possibilidade de preencher, a transmitir e a gerar o recibo de entrega da Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN SIMEI).

Para isso, a página da DASN SIMEI, disponível no Portal do Simples Nacional, passou a ser responsiva, ou seja, o conteúdo da página se adapta ao formato da tela do dispositivo utilizado para a sua visualização. Foi incluído também nessa versão o “Perguntas e respostas” do MEI.

O aplicativo está disponível para download nas lojas de aplicativos Google Play, para o sistema operacional Android, ou Apple Store, para o sistema operacional iOS.