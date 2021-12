Até então, com a Selic a 7,75%, o investimento da aplicação financeira mais popular do país representa 0,44% ao mês e de 5,43% ao ano - Agência Brasil

Até então, com a Selic a 7,75%, o investimento da aplicação financeira mais popular do país representa 0,44% ao mês e de 5,43% ao anoAgência Brasil

Publicado 08/12/2021 19:22 | Atualizado 08/12/2021 20:50

Com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, de elevar a taxa básica de juros (Selic) para 9,25% ao ano, o cálculo do rendimento da caderneta de poupança vai sofrer mudança e a rentabilidade voltará para a regra antiga, chamada de "poupança velha". Com a mudança do cálculo, a poupança passará a ter um rendimento maior, mas a aplicação mais popular do país ainda continuará perdendo para a inflação.

Agora, a poupança terá o rendimento ajustado para 0,5% ao mês e 6,17% ao ano, mesmo rendimento que era pago para depósitos feitos até abril de 2012, ou seja, a "poupança velha". Até então, com a Selic a 7,75%, o investimento da aplicação financeira mais popular do país representa 0,44% ao mês e de 5,43% ao ano.

"Quando a Selic está em até 8,5% ao ano, a poupança tem um rendimento limitado a um percentual de 70% dos juros básicos, mais a Taxa Referencial (TR, calculada pelo Banco Central e que está em zero desde 2017). Isso acontece porque a Selic está abaixo de 8,5% ao ano", explica o especialista em Finanças e planejador financeiro Marlon Glaciano.

No caso da "poupança velha", os rendimentos são sempre calculados com 0,50% ao mês ou 6,17% ao ano, independentemente da taxa de juros que estiver em vigor. Até abril de 2012, os depósitos feitos eram aplicados com a "poupança velha".

O especialista afirma que, mesmo passando a render mais a partir deste mês, a modalidade ainda vai perder para a inflação e para outros investimento de renda fixa. Pelo menos a curto prazo.

"Mesmo com esta atualização na regra, considerando que a Selic superará os 8,5% ao ano, ainda é mais eficiente títulos indexados a 100% do CDI ao menos ou títulos do tesouro direto Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), no caso de um maior tempo de exposição", explica o especialista em Finanças e planejador financeiro.

O diretor executivo da Anefac, Miguel José Ribeiro de Oliveira, preparou uma simulação de como ficaria uma aplicação financeira no valor de R$ 1 mil pelo prazo de doze meses, considerando aqui a Selic estável em 9,25% ao ano.

O rendimento era de R$ 54,30, no total de R$ 1.054,30 ou 5,43% ao ano, para depósitos feitos de maio de 2012 até agora. Para a poupança velha, é de R$ 61,70, no valor total de R$ 1.061,70 ou 6,17% ao ano. Agora, o rendimento será de R$ 68, com total de R$ 1.068,00 ou 6,8% ao ano, em todos os depósitos. Isso se explica pelo fato de todas as aplicações na caderneta passarem a ter um mesmo rendimento fixo.

"A poupança antiga como a nova poupança passam a ter a partir de agora o mesmo rendimento e já ganha dos fundos na maioria das situações, sendo que quanto menor o prazo de resgate da aplicação, bem como quanto maior for a taxa de administração cobrada pelo banco, maior vai ser a vantagem da poupança frente aos fundos", explica o diretor executivo da Anefac.