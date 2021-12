O brasileiro tem tido que contar suas moedinhas para passar o mês - Reprodução de Internet

Publicado 09/12/2021 18:46 | Atualizado 09/12/2021 18:54

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), por meio da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (PNCBA), revelou que o salário mínimo suficiente para sustentar uma família de quatro pessoas, com dois adultos e duas crianças, em novembro, seria de R$ 5.969,17. Atualmente o saário mínimo está em R$ 1.100.

O cálculo do Dieese é feito com base na cesta básica com maior valor no mês. Em novembro, o valor da cesta mais cara foi registrado em Florianópolis, custando R$ 710,53, seguida por São Paulo R$ 692,27, Porto Alegre R$ 685,32, Vitória R$ 668,17 e Rio de Janeiro R$ 665,60.



Ao comparar novembro de 2020 e novembro de 2021, o preço do conjunto de alimentos básicos subiu em todas as capitais que fazem parte do levantamento. Os maiores percentuais foram observados em Curitiba (16,75%), Florianópolis (15,16%), Natal (14,41%), Recife (13,34%) e Belém (13,18%).

Para chegar aos quase R$ 6.000, a pesquisa entende como necessidades básicas os gastos com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.

O valor do salário mínimo a vigente em 2021 trouxe uma elevação de 5,26% em relação ao salário mínimo de R$ 1.045 mensal de 2020, enquanto especialistas estimam que a inflação pode bater 9,77% ao fim de 2021.