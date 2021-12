Desde a implementação do Auxílio Brasil, o governo estabeleceu que o cartão do Bolsa Família continua funcionando para sacar o pagamento - Agência Brasil

Publicado 10/12/2021 05:00

Os beneficiários do Auxílio Brasil começam a receber nesta sexta-feira, 10, o pagamento no valor de R$ 400 para cada família. Conforme o calendário já estabelecido do programa de renda, as famílias com final de NIS 1 terão a quantia de dezembro depositada nesta sexta. O calendário do último mês de 2021 termina no dia 23 para beneficiários com final de NIS 0.

O pagamento do benefício é feito pela Caixa Econômica Federal. Desde a implementação do Auxílio Brasil, o governo estabeleceu que o cartão do Bolsa Família continua funcionando para sacar o pagamento. As famílias que já recebiam o pagamento pela Poupança Social Digital, no aplicativo Caixa Tem, também podem receber o crédito em conta e podem movimentar o valor pelos meios digitais.

Todas as informações de pagamento como: a disponibilidade, valores, datas e a composição das parcelas do benefício podem ser consultadas tanto pelo aplicativo "Auxílio Brasil", quanto pelo aplicativo "Caixa Tem". No caso do app próprio do benefício, basta fazer o login com o CPF e a senha utilizada na antiga plataforma do Bolsa Família. O atendimento aos beneficiários também continuará o mesmo, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h.

Na terça-feira, 8, o governo publicou a Medida Provisória nº. 1.076/2021 no Diário Oficial da União (DOU) que possibilita o pagamento no valor de R$ 400. Chamada de "Benefício Extraordinário", serão contempladas mais de 14,5 milhões de famílias, que já eram atendidas pelo programa de renda. Desse universo, 13 milhões recebiam menos de R$ 400, o que vai gerar um investimento do governo de R$ 2,67 bilhões.

Calendário de pagamento



NIS 1 10 de dezembro

NIS 2 13 de dezembro

NIS 3 14 de dezembro

NIS 4 15 de dezembro

NIS 5 16 de dezembro

NIS 6 17 de dezembro

NIS 7 20 de dezembro

NIS 8 21 de dezembro

NIS 9 22 de dezembro

NIS 0 23 de dezembro

Apesar da liberação dos R$ 400 para este mês, o governo ainda não há previsão do pagamento retroativo de novembro. Isso porque, em outubro, o ministério havia anunciado que essa quantia seria paga a partir de novembro, mas, no entanto, não ocorreu.



No mês passado, os beneficiários receberam o valor apenas reajustado, em cerca de 18%, em comparação ao que recebiam no Bolsa Família. Por isso, o governo afirmou que, neste mês, pagaria o benefício de dezembro, mas também o retroativo referente a novembro.



Questionada pelo O DIA, o Ministério da Cidadania afirmou que não há, até o momento, previsão orçamentária para o pagamento retroativo referente ao mês anterior. O texto da MP também não deixa claro sobre a continuidade do pagamento em 2022.

Neste mês, também não ocorrerá a ampliação do público atendido para 17 milhões de famílias, como havia sido previsto pela pasta.

Na terça-feira, o ministro da Cidadania, João Roma, afirmou que aguarda promulgação da PEC para conseguir pagar as famílias com esse valor. "O governo fez todos os esforços para pagar os R$ 400 ainda neste mês de dezembro. Agradecemos o empenho do Congresso Nacional na votação da MP do Auxílio Brasil e da PEC dos Precatórios. Aguardamos agora a promulgação da PEC para viabilizar o orçamento para 2022", disse ele.