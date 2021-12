IBGE abre concurso com mais de 1,8 mil vagas para Censo 2022 - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Brasília - Após o cancelamento do concurso e um período de incertezas para os concurseiros, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou no Diário Oficial da União (DOU), nesta terça-feira, 14, dois editais que abrem 1.812 vagas para realização do Censo 2022 em âmbito nacional. Os postos são para os cargos temporários de Agente Censitário e Coordenador Censitário de Área, com remuneração de até R$ 3.677,27.

Para o cargo de Agente Censitário de Administração e Informática serão abertas 1.781 vagas com salário de R$ 1,7 mil. Interessados em ocupar o posto devem ter nível médio e conhecimento de informática. Nesse caso, o contrato é de até cinco meses, podendo ser prorrogado caso haja necessidade e disponibilidade orçamentária.

Já para a função de Coordenador Censitário de Área, o IBGE abriu 31 vagas com remuneração de R$ 3.677,27. Para atuar no cargo, os candidatos devem ter nível médio e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria B. O contrato previsto é de sete meses, mas também pode ser prorrogado de acordo com as mesmas condições.

Em ambos os postos, os contratados vão receber a auxílio-alimentação (R$ 458), auxílio-transporte e auxílio-pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

Como se inscrever?

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas pela internet, no site do IBFC ( www.ibfc.org.br ). Os interessados podem se cadastrar a partir das 10h de hoje até às 23h59 do dia 10 de janeiro de 2022. As taxas de inscrição são de R$ 44 para o cargo de agente e R$ 66 para coordenador. O edital com todas as informações também pode ser consultado no site de inscrição.

Como se preparar?

Para quem está interessado em fazer a prova e garantir uma vaga, uma boa preparação é indispensável e o planejamento deve ser a palavra-chave desse período. Segundo os especialistas, é importante visualizar todo o conteúdo que deve ser estudado e o tempo que se tem disponível.

"Primeiramente é importante o candidato pegar o edital e verificar as matérias que estão sendo cobradas, assim como os assuntos pertinentes, para que ele possa montar um planejamento de estudos baseado nesse edital. Depois é bom buscar conteúdo de qualidade para se preparar. Atualmente temos muitos cursos preparatórios para concurso, assim como pdf's e aulas em vídeo. Por fim é importante criar um cronograma semanal, com a divisão das matérias por dia de estudo, de acordo com as horas que ele tenha disponibilidade. O planejamento é crucial nesse momento", orientou o professor e especialista em concurso Jeferson Rocha.

O coro é reforçado pelo diteror-geral do Colégio e Curso ZeroHum, Leonardo Chucrute: "Esse é o melhor momento pra quem vai fazer o concurso porque o edital é um referência para os estudos. Indico sempre olhar as provas anteriores e similares que a banca faz, principalmente do mesmo nível. A gente visualiza que esse concurso não tem muita pegadinha, é bem previsível. Se você seguir o edital, olhando as últimas provas, você vai visualizar um padrão em todas as matérias. Faça um bom planejamento semanal, pegue todos os horários que você tiver disponível para estudo e divida igualmente pela quantidade de questões ou matérias. Conforme o tempo passa, você vê onde tem um rendimento maior e pode ajudar os seus horários", acrescentou.



Ainda segundo o professor, com a aproximação do dia do exame, é importante descansar, além de manter o controle mental e o pensamento positivo.

"Você tem que começar no dia anterior, nada de comer comida pesada, nada de virar a noite pra estudar, o momento de estudo é agora. Na época da prova, a única pessoa que pode te derrubar é você mesmo. Então, tenha um controle emocional, vá para o exame com o pensamento positivo falando 'já deu certo, eu estou preparado'. É bom começar pelas matérias que mais domina, porque encontrar o resultado das questões já vai ter dar um ânimo. Nunca faça uma matéria toda de uma vez, faz a metade, depois vai para outro assunto e assim sucessivamente", concluiu Chucrute.