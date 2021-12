Preço máximo do litro da gasolina chegou a R$ 7,099 entre os dias 10 e 16 deste mês, segundo a ANP - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 14/12/2021 13:09 | Atualizado 14/12/2021 15:05

A Petrobras anunciou nesta terça-feira, 14, a redução do preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras. A partir desta quarta-feira, 15, o combustível passará de R$ 3,19 para R$ 3,09 por litro, com queda média de R$ 0,10 por litro.

O anúncio desta terça-feira representará o primeiro corte do valor do combustível desde maio. Na semana passada, o IPCA, índice que regula a inflação do país, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), havia informado que a gasolina continuou como a vilã no bolso do consumidor. O combustível subiu 50% em 12 meses.



Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço da gasolina na bomba passará a ser de R$ 2,26 a cada litro em média. Uma redução de R$ 0,07.

O último reajuste nos preços dos combustíveis realizado pela estatal foi realizado no final de outubro. Naquele mês, o preço médio de venda da gasolina passou de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro, reajuste médio de R$ 0,21 por litro (alta de 7,04%).



A Petrobras afirmou que reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais. Esse ajuste reflete, em parte, a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina.



Além disso, de forma a contribuir para a transparência de preços e melhor compreensão da sociedade, a Petrobras informou que publica em seu site informações referentes à formação e composição dos preços de combustíveis ao consumidor. O link é: https://petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/precos-de-venda-de-combustiveis/.