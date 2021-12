IBGE abre mais um concurso com 206 mil vagas - Tânia Rêgo/Agência Brasil

IBGE abre mais um concurso com 206 mil vagasTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 15/12/2021 10:26 | Atualizado 15/12/2021 15:42

Brasília - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abre inscrições para mais um concurso nesta quarta-feira, 14. Dessa vez, serão 206.891 vagas temporárias para todo o país divididas entre os cargos de recenseador, agente censitário supervisor e agente censitário municipal com remuneração de até R$ 2,1 mil. Nesta terça-feira, 13, o instituto já tinha divulgado a abertura de outras 1,8 mil vagas também para a realização do Censo 2022.

No estado do Rio, serão disponibilizadas 16.115 vagas para recenseador e 1.877 para agente censitário. Somente na capital, há 6.480 vagas para recenseadores em 70 áreas de trabalho, inclusive em comunidades como Complexo da Maré (120 vagas), Vigário Geral (113), Rocinha (65), Complexo do Alemão (60), Cidade de Deus (35), morro do Borel (8) e Vidigal (6).

Vagas estão distribuídas em 5.297 municípios do país Divulgação

Ao todo, são 183.021 vagas para recenseador, que são os responsáveis pela aplicação do questionário do Censo nas casas. Esses terão salário variável de acordo com a produção e a carga horária semanal recomendável é de 25 horas. Também serão abertas 18.420 para agente censitário supervisor, eles supervisionam os recenseadores e têm a carga horária semanal de 40 horas, além de um salário de R$ 1,7 mil. Na seleção para recenseadores, os candidatos devem escolher, no ato da inscrição, a área em que desejam trabalhar.

Também há 5.450 oportunidades para agente censitário municipal que tem entre suas atribuições, garantir a cobertura de sua área territorial, o cumprimento dos prazos e a qualidade das informações coletadas. A carga horária é de 40 horas e o salário, de R$ 2,1 mil.

Vagas estão distribuídas em 5.297 municípios do país Divulgação

As inscrições serão abertas às 16h desta quarta e terminam às 16h do dia 29 de dezembro deste ano. Os interessados podem se inscrever pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21 . A taxa de inscrição para o posto de recenseador é de R$ 57,50 e para os outros dois cargos é de R$ 60,50.

Como se preparar?

Aqueles que pretendem se preparar para participar do certame e garantir uma vaga precisam se preparar. De acordo com as dicas dos especialistas ouvidos pelo O DIA, o caminho para a aprovação é um bom planejamento de estudos, organização e repetição na hora de resolver as questões.

"Indico sempre olhar as provas anteriores e similares que a banca faz, principalmente do mesmo nível. A gente visualiza que esse concurso não tem muita pegadinha, é bem previsível. Se você seguir o edital, olhando as últimas provas, você vai visualizar um padrão em todas as matérias. Faça um bom planejamento semanal, pegue todos os horários que você tiver disponível para estudo e divida igualmente pela quantidade de questões ou matérias. Conforme o tempo passa, você vê onde tem um rendimento maior e pode ajudar os seus horários", orientou o ditetor-geral do Colégio e Curso ZeroHum, Leonardo Chucrute.

Além do planejamento, o professor e especialista em concurso Jeferson Rocha recomenda que os candidatos leiam o edital e se dediquem aos conteúdos que estão especificados no texto. "Primeiramente é importante o candidato pegar o edital e verificar as matérias que estão sendo cobradas, assim como os assuntos pertinentes, para que ele possa montar um planejamento de estudos baseado nesse edital. Depois é bom buscar conteúdo de qualidade para se preparar. Atualmente temos muitos cursos preparatórios para concurso, assim como pdf's e aulas em vídeo", afirmou.



O professor reforçou, ainda, que é necessário ser realista e manter um bom ambiente de estudo. "Nesse tempo de preparação, o candidato deve evitar a falta de planejamento, não ter um cronograma semanal com as disciplinas divididas entre os dias da semana e superestimar o tempo. Não pense que vai conseguir estudar um assunto em um determinado período que você não vai conseguir cumprir. É bom que o aluno também tenha um local de estudo organizado, tranquilo, sem barulho em que ele consiga ter uma concentração e se abster de distrações como celular e televisão", acrescentou.



Nas vésperas do exame, o momento é de abandonar os estudos, descansar a cabeça e manter o pensamento positivo, como indicou Chucrute.



"Você tem que começar no dia anterior, nada de comer comida pesada, nada de virar a noite pra estudar, o momento de estudo é agora. Na época da prova, a única pessoa que pode te derrubar é você mesmo. Então, tenha um controle emocional, vá para o exame com o pensamento positivo falando 'já deu certo, eu estou preparado'. É bom começar pelas matérias que mais domina, porque encontrar o resultado das questões já vai ter dar um ânimo. Nunca faça uma matéria toda de uma vez, faz a metade, depois vai para outro assunto e assim sucessivamente", concluiu.

As provas para agente censitário municipal e agente censitário supervisor serão aplicadas no dia 27 de março. Os candidatos para essas funções farão prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico Quantitativo, 5 questões de Ética no Serviço Público, 15 questões de Noções de Administração/Situações Gerenciais e 20 questões de Conhecimentos Técnicos.



Já os candidatos a recenseador serão selecionados por uma prova objetiva, que acontecerá no mesmo dia, de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática, 5 questões sobre Ética no Serviço Público e 25 questões de Conhecimentos Técnicos.



As provas terão duração de 3 horas e 30 minutos. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia seguinte a aplicação das provas, no site da FGV. O resultado final está previsto para 6 de maio de 2022.