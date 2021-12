Feirão Serasa Limpa Nome já possibilitou mais de 5 milhões de acordos com descontos de até 99% - Marcello Casal JrAgência Brasil

Feirão Serasa Limpa Nome já possibilitou mais de 5 milhões de acordos com descontos de até 99% Marcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 18/12/2021 05:00

Rio - Os brasileiros que desejam começar o ano livre das dívidas têm até a próxima segunda-feira, 20, para renegociar os débitos com descontos que podem chegar a até 99%, por meio do Feirão Serasa Limpa Nome. A iniciativa, realizada com mais de 100 empresas parceiras, também oferece alguns parcelamentos em até 72 vezes. A ação beneficiou mais de 3,5 milhões de brasileiros que realizaram mais de 5,3 milhões de acordos com abatimentos que somam aproximadamente R$ 10 bilhões.

Previsto para acabar no dia 6 deste mês, o feirão teve de ser estendido por mais duas semanas "devido à alta procura e à necessidade do brasileiro em virar o ano de forma mais leve após o baque econômico e emocional causado por 20 meses de pandemia", informou o birô de crédito em nota.



"As tendas físicas disponibilizadas em cinco capitais, com filas gigantescas e a necessidade de entregar senhas para encerrar atendimento antes dos horários previstos, mostraram o quanto o país estava necessitado desse Feirão Limpa Nome", diz Matheus Moura, gerente executivo da Serasa. "A pandemia e o desemprego aumentaram ainda mais as dificuldades econômicas da população", complementa.



Os interessados podem realizar as negociações pelos canais digitais da Serasa (aplicativo disponível no Google Play e na App Store, site https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/ e WhatsApp (11) 99575-2096), pelo telefone 0800 591 1222 ou em mais de sete mil agências de Correios espalhadas pelo país (necessário levar documento original com foto e pagar taxa de R$ 3,60).