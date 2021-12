Os serviços serão de manutenção e ampliação de rede distribuidora - Divulgação / LIGHT

Os serviços serão de manutenção e ampliação de rede distribuidoraDivulgação / LIGHT

Publicado 23/12/2021 09:12

Rio - Com a adesão de mais de 42 mil clientes, a Light está na reta final de sua campanha de negociação de débitos. Os interessados podem negociar suas dívidas, com condições especiais, até 31 de dezembro. Cada cliente tem o seu caso analisado individualmente e os descontos são concedidos de acordo com o perfil da dívida, podendo chegar até 95 por cento. As negociações somente serão feitas por meio digital, na agência virtual da empresa.

O gerente de cobrança da Light, Rodney Argolo, explica que esta é uma oportunidade do cliente quitar seus débitos e, se for o caso, retirar o seu nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e SERASA:

“Esta campanha permite que os clientes possam regularizar a sua situação junto à companhia. É uma chance única e a nossa ideia é oferecer condições muito vantajosas aos consumidores que têm, em média, 52% de desconto na negociação de débitos. Além disso, há uma outra facilidade: o cliente pode parcelar o pagamento no cartão de crédito, de qualquer bandeira, em até 24 vezes.", explica.

A campanha é destinada aos clientes com pelo menos uma fatura vencida há seis meses ou mais (critérios completos no site da Light). Clientes que já fizeram negociação com a empresa e que estão com parcelamento de dívidas ativo não poderão participar da campanha.

Os interessados devem acessar a agência virtual da Light para verificar os critérios da campanha e se têm direito ao desconto. Quem estiver apto deve clicar no botão “avançar” para verificar as condições oferecidas pela empresa. O desconto é calculado e oferecido automaticamente e, para prosseguir com o pagamento, basta o cliente inserir o número de seu cartão de débito ou crédito.