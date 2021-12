Comissão de Defesa do Consumidor afirma que Light lidera ranking de reclamações e denúncias - Divulgação

Publicado 23/12/2021 12:05 | Atualizado 23/12/2021 12:09

Rio - O balanço anual de reclamações e denúncias recebidas pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal indicou que a concessionária Light lidera, novamente, o ranking, somando 218 queixas em 2021. Segundo a comissão, as principais reclamações foram a cobrança por estimativa e o não cumprimento da lei municipal que obriga que a empresa aceite o pagamento em débito eletrônico antes de efetuar o corte do serviço.

Em seguida, de acordo com a comissão, está a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) com 228 citações, também por efetuar cobrança por estimativa. Já a empresa de telefonia Oi, aparece no ranking com 83 registros por não realizar o cancelamento de contratos dos usuários quando solicitado.



A vereadora Vera Lins (Progressista), presidente da comissão, afirmou que o número de reclamações aumentou, já que os consumidores estão cada vez mais conscientes de seus direitos. "Não podemos relaxar quando se trata de um direito do consumidor nem aceitar que ele pague uma conta que está sendo cobrada por uma simples suposição, seja ela da Light, Cedae, CEG ou de qualquer outra empresa. Isso é um abuso e uma covardia", disse Lins.



Os interessados podem realizar reclamações e denúncias pelo perfil oficial da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal no Facebook, por meio do e-mail [email protected] , pelo telefone 0800 285 2121 ou publicando no site www.camara.rj.gov.br na opção "reclame aqui" do link da Defesa do Consumidor.

Procuradas por O DIA, a Light, a Cedae e a Oi não responderam até a última atualização desta reportagem.