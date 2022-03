Preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, enquanto, para o diesel, de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro - Helena Pontes/Agência IBGE Notícias

Publicado 10/03/2022 18:29 | Atualizado 10/03/2022 19:56

Após um novo aumento nos combustíveis anunciado pela Petrobras nesta quinta-feira, 10, com alta de 18,77% na gasolina e 24,9% no diesel, o bolso dos brasileiros deve pesar ainda mais com os reajustes. Dessa forma, especialistas orientam os motoristas e indicam que a carona solidária e a pesquisa de preços devem ser a saída para quem não pretende deixar o carro na garagem.

De acordo com a educadora financeira e idealizadora do Instituto Soaper, Aline Soaper, os consumidores devem buscar formas de reduzir o gasto com combustível, buscando alternativas mais econômicas. "A primeira delas é o transporte público e até mesmo trocar o carro pela bicicleta em pequenos percursos", avalia Aline.

Para quem não quer deixar o carro na garagem, a educadora financeira indica outros caminhos para que os reajustes dos combustíveis não reflitam apenas no bolso de uma pessoa e os custos sejam divididos. "Uma possibilidade é dividir carona com colegas de trabalho", diz ela.

Ainda segundo ela, outra alternativa é a pesquisa de preço, porque pode evitar de pagar o combustível mais caro da cidade. "Pesquisar preços diferentes em postos da mesma cidade também é uma opção, mas, vale lembrar que com a alta do preço é geral, é difícil encontrar uma grande vantagem", explica Aline.

Segundo o especialista em finanças e planejador financeiro Marlon Glaciano, ainda assim, a pesquisa de preços é muito importante e uma dica de economia será utilizar o aplicativo próprio de cada bandeira de posto. "Assim, os consumidores podem tentar garantir um desconto no litro do combustível. Outra dica será utilizar aplicativos que oferecem cashback do valor utilizado", indica ele.

Com a alta nos preços dos combustíveis, o cenário para os brasileiros fica ainda mais complicado, porque já têm convivido com dificuldades financeiras e constantes aumentos. "Isso impacta no transporte de alimentos e de diversos produtos e serviços do país, causando aumento na alimentação, vestuário e indústrias", explica Aline.

Os especialistas acreditam que os próximos meses serão ainda mais desafiadores para os brasileiros. Por isso, se faz necessário uma educação financeira quanto as despesas familiares.

"Com a alta da inflação e a alta do dólar para os insumos principais, como o petróleo, e a desvalorização do real, cada vez mais teremos um cenário desafiador e que exige ainda mais educação financeira e mudança de hábitos", afirma Glaciano.

Reajuste dos combustíveis

Diante do aumento do preço do petróleo, a Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 10, o reajuste nos valores da gasolina e diesel após quase dois meses de custos congelados nas refinarias. O preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, enquanto, para o diesel, de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro. A estatal também informou alta no gás de cozinha, que modificará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg, equivalente a R$ 58,21 por 13kg. Os novos valores passam a valer a partir desta sexta-feira, 11.

"Após 57 dias sem reajustes, a partir de 11 de março de 2022, a Petrobras fará ajustes nos seus preços de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras", disse em nota, a estatal.

De acordo com a Petrobras, esse movimento da Petrobras vai no mesmo sentido de outros fornecedores de combustíveis no Brasil que já promoveram ajustes nos seus preços de venda. Apesar da disparada dos preços do petróleo e seus derivados em todo o mundo, nas últimas semanas, em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia, a Petrobras explicou que decidiu não repassar a volatilidade do mercado de imediato, realizando um monitoramento diário dos preços de petróleo.

No entanto, após serem observados preços em patamares consistentemente elevados, tornou-se necessário que a estatal promovesse ajustes nos seus preços de venda às distribuidoras. "Isso para que o mercado brasileiro continue sendo suprido, sem riscos de desabastecimento, pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros produtores, além da Petrobras", explicou a empresa.

De acordo com a estatal, a redução na oferta global de produto, ocasionada pela restrição de acesso a derivados da Rússia, regularmente exportados para países do ocidente, faz com que seja necessária uma condição de equilíbrio econômico para que os agentes importadores tomem ação imediata, e obtenham sucesso na importação de produtos de forma a complementar o suprimento de combustíveis para o Brasil.

Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,37, em média, para R$ 2,81 a cada litro vendido na bomba. Uma variação de R$ 0,44 por litro.

No caso do diesel, levando em conta a mistura obrigatória de 10% de biodiesel e 90% de diesel A para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 3,25, em média, para R$ 4,06 a cada litro vendido na bomba. Uma variação de R$ 0,81 por litro.

Para o GLP, o último ajuste de preços vigorou a partir de 9 de outubro do ano passado, há 152 dias. Com o anúncio da alta do gás de cozinha, haverá um reflexo no reajuste médio de R$ 0,62 por kg.

"Esses valores refletem parte da elevação dos patamares internacionais de preços de petróleo, impactados pela oferta limitada frente a demanda mundial por energia. Mantemos nosso monitoramento contínuo do mercado nesse momento desafiador e de alta volatilidade", informou a estatal.

Além disso, a Petrobras destacou que reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, acompanhando as variações para cima e para baixo, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais.

De forma a contribuir para a transparência de preços e melhor compreensão da sociedade, a Petrobras publica em seu site informações referentes à formação e composição dos preços de combustíveis ao consumidor. Para isso, as informações disponíveis são através do link: https://petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/precos-de-venda-de-combustiveis/.