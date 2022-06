Prefeitura realiza feirão de emprego para pessoas com deficiência - Divulgaçao/Prefeitura do Rio

Prefeitura realiza feirão de emprego para pessoas com deficiência Divulgaçao/Prefeitura do Rio

Publicado 07/06/2022 10:34

Rio- A Prefeitura do Rio realiza um feirão de empregos, nesta quinta-feira (9), que oferece mais de 800 vagas para pessoas com deficiência. O evento acontece no Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência, na Avenida Presidente Vargas, número 1.997, no Centro do Rio. O atendimento será das 9h às 16h, e é necessário levar documento de identidade, carteira de trabalho, PIS/NIS, CPF, currículo, comprovante de escolaridade, laudo médico atualizado ou certificado de reabilitação emitido pelo INSS e comprovante de residência.

As vagas estão sendo oferecidas por 40 empresas, e a ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD Rio) em parceria com o Instituto Rede Incluir. A organização sem fins lucrativos é uma das organizadoras do Circuito Dia D, Feira de Empregabilidade da Pessoa com Deficiência e Reabilitados do INSS, realizada com a Superintendência Regional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho.

Segundo o presidente da Rede Incluir, Antoniel Bastos, 40% das pessoas que participam dessas feiras conseguem emprego. Para a Secretária Municipal da Pessoa com deficiência, Helena Werneck, o Circuito Dia D é fundamental para esse trabalhador poder estar em contato com as oportunidades oferecidas pelas empresas.