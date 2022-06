Insatisfeita com solução apresentada pelo governo para conter a alta dos combustíveis, Abrava não descarta nova paralisação dos caminhoneiros - Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 07/06/2022 12:50

Brasília - O plano do governo federal para compensar estados com a proposta de redução do ICMS, em mais uma tentativa de conter alta dos combustíveis, não foi suficiente para acalmar os ânimos da classe dos caminhoneiros. Em nota, a Associação brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava) criticou a forma como o Planalto tem conduzido o complexo caso e classificou a oferta como 'solução tabajara'.

A comparação faz alusão às Organizações Tabajara. Criada pelo programa humorístico 'Casseta e Planeta', a empresas fictícia vendia uma série de produtos de qualidade duvidosa, numa crítica à realidade de produtos e serviços ofertados ao povo brasileiro.

"Retirar o ICMS dos combustíveis, que não é uma receita da União, é como tomar dinheiro do vizinho para pagar uma conta da minha casa", disse o presidente da Abrava, Wallace Landim, conhecido como Chorão, em nota divulgada à imprensa.

A menos de quatro meses para as eleições, a nova proposta apresentada pelo governo na calada da noite de segunda-feira, 6, é alvo de críticas da oposição e avaliada com viés eleitoreiro pelo mercado, pois não é sustentável a longo prazo e não garante a redução do preço da gasolina e do diesel. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) ainda precisa da aprovação em dois turnos, por dois terços dos parlamentares, na Câmara e no Senado antes de ser validada.



"A isenção do Programa de Integração Social (PIS), da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) representam 6% na composição do preço do diesel, não refresca em nada a vida do caminhoneiro, e não resolve a inflação que está matando o povo mais pobre de fome", disse Chorão, em outro trecho da nota.



Por fim, novamente, a Abrava destaca a preocupação do presidente Jair Bolsonaro com a reeleição e não descarta uma nova paralisação da categoria. "O presidente Bolsonaro está preocupado com sua reeleição. Os caminhoneiros e o povo brasileiro estão preocupados em colocar comida na mesa de suas famílias. Não vemos luz no fim do túnel. O País vai parar!", concluiu Chorão na nota.

Confira a nota divulgada pela Abrava na íntegra:

