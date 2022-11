Contas da Enel em atraso podem ser parceladas em até 21 vezes - Divulgação

Contas da Enel em atraso podem ser parceladas em até 21 vezesDivulgação

Publicado 11/11/2022 12:23

A Enel Distribuição Rio vai abrir cinco lojas neste sábado, 12, para que os clientes possam negociar dívidas em aberto. O atendimento estará disponível nas unidades de Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Magé e Campos (Região Noroeste do Estado). Com a iniciativa, a distribuidora busca facilitar o acesso a esse tipo de serviço àqueles que não têm disponibilidade de comparecer às lojas nos dias de semana.Para participar da ação, não é necessário realizar agendamento prévio. O atendimento funcionará das 9h às 17h. Somente o titular da unidade consumidora ou representante legal pode realizar o parcelamento. Confira a documentação necessária para solicitar a renegociação de dívidas:• Pessoa física: CPF, RG ou documento oficial com foto, RNE (apenas para estrangeiros), Rani (apenas para indígenas), NIS ou NB (apenas para clientes Baixa Renda);• Representante legal: Procuração pública ou particular e cópia dos documentos do procurador. Quando se tratar de procuração particular, é obrigatório o reconhecimento de firma;• Pessoa Jurídica: Contrato Social ou último aditivo, CNPJ, CPF, RG. No caso de condomínio: ata de nomeação do síndico;• Representante legal nomeado pela empresa: Os dados de cadastro (nome, CPF e RG) deverão ser do empresário ou de um dos sócios e não do representante legal.1) Clientes com faturas vencidas há mais de 61 diasAqueles que se enquadram neste perfil podem parcelar as contas em atraso em até 12 vezes (entrada + 11 parcelas) sem juros. Há ainda a opção de até 21 parcelas sem juros no cartão de crédito. Nas lojas, pelo autoatendimento, será possível aderir a esta oferta. Se o cliente preferir, pode acessar diretamente no site da companhia, na página da campanha 2) Faturas vencidas há mais de 180 diasO cliente pode pagar o débito em até 6 vezes (entrada + 5 parcelas), com desconto de até 30% sobre a dívida total (após atualização de IPCA e juros de mora).Os clientes que já possuem um parcelamento em andamento não poderão aderir à campanha. A iniciativa é válida apenas para novas negociações.A companhia também disponibiliza os canais digitais para atendimento. Todos os serviços estão disponíveis no site da distribuidora (www.enel.com.br), aplicativo Enel, WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).Negociações de dívidasData: sábado (12/11)Horário: 9h às 17hEndereços:Niterói – Av. Ernani do Amaral Peixoto, 1 – Centro;São Gonçalo – R. Feliciano Sodré, 230 – Centro;Duque de Caxias – Rua Belizário de Souza, 368 – Saracuruna (esquina com Rua Nabucodonosor, 77);