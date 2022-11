Procon-RJ notifica oito sites por irregularidades na propaganda da Black Friday - Divulgação

Procon-RJ notifica oito sites por irregularidades na propaganda da Black FridayDivulgação

Publicado 16/11/2022 16:49

O Procon-RJ notificou oito empresas com irregularidades em ofertas para o período da Black Friday, com publicidade enganosa e ausência de informações claras. Além disso, O órgão fixou o prazo de 48 horas para a resolução dos problemas a partir de segunda-feira (14). Em caso de descumprimento da data, serão abertos processos administrativos e a possibilidade de multas. Os nomes das empresas não foram informados.

O órgão fiscalizou mais de 50 páginas eletrônicas que já indicavam descontos promocionais. Dentre eles, sites de eletrodomésticos, eletrônicos, vestuário, clínicas de estética, empresas de turismo, joalherias, farmácias e lojas de brinquedos.



Alguns dos problemas encontrados foram: mudança de valor ao finalizar a compra, ausência de informações importantes para garantir a segurança do consumidor, como CNPJ da empresa, ausência de preços ou maior destaque para o valor da parcela e até mesmo aplicação de desconto inferior ao do anuncio.



Segundo o presidente do órgão, Cássio Coelho, a Black Friday é uma data muito importante para o comércio e garante que os lojistas ganhem na grande quantidade comercializada:



"Ao mesmo tempo, os consumidores ganham com descontos diferenciados. Por esse motivo, estamos em monitoramento constante, para garantir a credibilidade do evento", disse em nota.



O Procon realiza este monitoramento de preços dos produtos mais procurados nos principais sites desde outubro. O consumidor poderá, assim, consultar o preço dos itens que deseja comprar, caso estejam na lista.

Além disso, o órgão divulgou as cartilhas "Black Friday Legal" e "Como evitar possíveis golpes virtuais" e, ainda, uma lista de sites para evitar.