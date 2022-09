Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Empresário Paulo Henrique Sampaio Nobre Divulgação

Empreender é saber identificar oportunidades e enxergar portas abertas. Visão é o que

move o mundo dos negócios, e é o que fez Paulo Henrique Sampaio Nobre enxergar, há

quase 22 anos, quando viu uma oportunidade no mercado automobilístico.

Estética automotiva era um termo quase inexistente, mesmo assim ele identificou um ramo

quase inexplorado ainda e apostou todas as suas fichas em seu empreendimento

fabricando produtos para cuidados com carro. A Vonixx, que na época era pequena e

desacreditada, cresceu e se tornou um gigante com reconhecimento multinacional.

A estética automotiva faz parte da manutenção e sustentação de um automóvel. Pensando

nisso, Paulo Henrique Sampaio Nobre iniciou seus projetos com poucos recursos. No

entanto, com criatividade e ousadia em empreender e buscar soluções, desenvolveu uma

empresa voltada para a indústria automobilística, especificamente na estética.

Logo, o desenvolvimento da Vonixx veio naturalmente: a alta qualidade de seus produtos

colocou a empresa no patamar de referência no setor. Mas esta referência não se limita às

fronteiras brasileiras: passou a ser a maior indústria de produtos para estética automotiva

da América Latina, em seguida, a Vonixx se mostrou uma potência e hoje está presente em

34 países!

Os negócios e empreendedorismo sempre fizeram parte da vida de Paulo Henrique, que

com irreverência e não se deixando abalar pelas críticas, manteve o seu padrão de

pensamento, transformando suas ideias em uma marca única neste mercado. Tudo isso

nasceu de uma simples iniciativa que, com estudo de mercado, gestão e

empreendedorismo, Paulo alavancou seu negócio para se tornar um empresário de grande

sucesso.

pessoas no ramo e emitindo mais de 20 mil certificados! A pandemia chegou desafiando ainda mais o empreendedor. Com a indústria parada, Pauloachou que fecharia as portas, mas com sua personalidade inconformada, buscou novassoluções.Hoje, a Vonixx não se limita à venda de produtos para estética automotiva: com a pandemiae as incertezas de todos os setores do mercado, Paulo se mostrou ainda mais criativo,ousado e inovador: ofereceu treinamentos online totalmente gratuitos, profissionalizandopessoas no ramo e emitindo mais de 20 mil certificados!