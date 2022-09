Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 26/09/2022 08:00

Casa ou carro. Quando se trata de sonho, estes são os objetos de desejo da maioria dos brasileiros. E o consórcio pode ser um facilitador para os casos em que não há a possibilidade de se ter o dinheiro necessário para comprar. Ainda seja uma modalidade de investimento sem burocracia, barata e seguro, nem todo mundo conhece tão bem.E por se tratar de uma modalidade de compra muito transparente e fácil de contratar, há uma série de dúvidas que pairam sobre o consórcio e seu vocabulário específico. Exatamente por isso, trouxemos 7 afirmações que permeiam o tema e te ajudam a realizar a sua lista de sonhos.Na comparação, para quem pesquisa sobre consórcio, o primeiro termo tem a ver com a primeira dúvida: “afinal, consórcio tem ou não tem juros?”, sendo o topo da lista nos buscadores, podemos afirmar com tranquilidade: o consórcio não tem nenhuma taxa de juros!Tanto no consórcio de imóveis , quanto no consórcio de carro, e bem diferente de outras modalidades como o financiamento, você participa de um grupo de pessoas que se unem para cooperar entre si para todos realizarem seu sonho, poupando juntos.Isso significa que, mensalmente, cada um paga um valor, de acordo com o crédito contratado, numa espécie de poupança conjunta. Desse modo, todos os meses, cada integrante do grupo poderá ser contemplado antes de pagar por todo o valor de crédito contratado.Exatamente por isso e por não haver dinheiro emprestado, não existe nenhuma cobrança de juros no consórcio.A carta de crédito significa dinheiro na mão e ela quem oferece poder de barganha para negociar, já que oferece a oportunidade de comprar seu bem à vista. Mas para recebê-la, é necessário ter paciência, uma vez que o consórcio se trata de uma modalidade de compra colaborativa, em que todos os meses os consorciados pagam as suas mensalidades em dia para participarem das assembleias (as reuniões mensais no consórcio) e serem sorteados.Isso não significa que você não possa acelerar a contemplação, posto que o consórcio oferece outra modalidade de participação nas assembleias: o lance, uma espécie de leilão, no qual o maior valor vence.No caso de veículos, por exemplo, é possível, ofertar como lance o seu carro usado, que, na Embracon, é o Troca de chaves. Já se o sonho é comprar uma casa, pode usar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como lance.Existem 3 modalidades de lance: livre, fixo e embutido.No, você define a oferta com um percentual que desejar e o maior lance ganha. Para calcular o percentual, são levados em consideração o valor do crédito e o saldo do grupo.Já para o, a regra aqui é ofertar um lance de um percentual fixo definido pela Embracon, de acordo com o perfil do grupo.Agora no, é possível utilizar um percentual do valor do crédito. Cada grupo pode ter regras diferentes para esse tipo de lance, por isso, é fundamental checar no contrato.Esse lance é ideal para ser contemplado quando não sem tem o dinheiro para ofertar o lance e quer acelerar a contemplação. Nesse caso, o valor é descontado do valor da carta de crédito apenas se você for o contemplado.Uma das vantagens do consórcio é escolher um plano que cabe no seu bolso e sem comprometer, desse modo, seu orçamento. Sem contar que há liberdade para alinhar as expectativas do valor do bem com o valor das parcelas e escolher a administradora de consórcio que ofereça o melhor custo-benefício para a realização do seu sonho.Outra vantagem indiscutível do consórcio é garantir a compra do seu bem à vista, ganhando, ainda, um baita poder de barganha para adquirir o carro, a casa e o que constar na sua lista de desejos, como serviços, moto e veículos pesados.Ou seja, como a carta de crédito é dinheiro na mão e à vista, você negocia descontos na hora de comprar. Podendo, também, avaliar os bens e, caso mude de ideia, pode comprar um carro diferente da marca que havia planejado quando contratou o plano.Vale lembrar que o único critério é que o bem seja da mesma categoria. Isto é, caso você contrate um plano de consórcio de veículos, não poderá utilizar a carta de crédito para comprar uma casa.No bê-á-bá do consórcio, flexibilidade é regra, tanto que você consegue escolher o plano que se encaixe no seu bolso.Nessa hora, é importante simular um plano de acordo com as suas expectativas e o bem que deseja comprar. A dica aqui é informar o valor do bem que deseja e a quantia de parcelas que seu bolso está disposto a pagar.Lembre-se de simular conforme o seu orçamento para não correr o risco de imprevistos, como a inadimplência e ver seu sonho sair pela janela.Uma vantagem indiscutível do consórcio é garantir o poder de compra de todos os participantes. Tanto que ele tem uma correção anual do valor do bem. Isso é imprescindível para garantir que o bem não desvalorize e, ao usar a sua carta de crédito, realmente seja o valor dele para comprar seu bem.Sem contar que reajustes são anuais e fixados por indicadores econômicos, como o IPCA, que mede a taxa de inflação e é utilizado para automóveis e consórcios de serviços para manter o seu poder de comprar.No caso de imóveis, é usado o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção). Ou seja, no final de cada ano, um percentual mínimo será acrescido às suas parcelas como reajuste. A vantagem? O crédito também é corrigido, garantindo para o cliente não contemplado o poder de compra no momento da contemplação.Imprevistos acontecem, mas se você precisa cancelar, vale dizer que sua cota continua participando dos sorteios mensais e quando for sorteada, em vez de receber o bem contratado, você receberá o valor investido, descontadas as taxas previstas em contrato.No comparativo, o consórcio, sem dúvida, se destaca por ser fácil, barato e, especialmente, sem burocracia, basta mencionar o crescimento de vendas e realização de sonhos em 2021, ano em que o consórcio faturou mais de 220 bilhões, o que evidencia ser uma modalidade bastante procurada pelos brasileiros, cuja adesão, segundo a ABAC, foi de 3,5 milhões e hoje passam dos 8 milhões de realizadores.Outra facilidade acontece no momento de entrega de documentos, caso não haja nenhuma pendência de crédito do consorciado. Em média, a carta de crédito costuma ser liberada uma semana após isso.Lembrando que toda a dinâmica do consórcio é gerida pela administradora de consórcio, que cuida da saúde financeira e de todo que diz respeito ao grupo.: vai sem medo mesmo e invista no seu sonho. Afinal, agora é a sua vez de materializar a lista de desejos e sonhos com um consórcio.Há mais de 30 anos no mercado de consórcio, a Embracon é uma das maiores administradoras de consórcio do País. Investe constantemente em pesquisa, tecnologia e inovação.Tem, no consórcio, o, exatamente por esse motivo, promove treinamento contínuo para todo o seu time, de maneira a oferecer serviços especializados na gestão de grupos de consorciados, formados por pessoa física e jurídica.A Embracon é a administradora de consórcios com maior índice de contemplação por grupo, maior variação de planos e melhor taxa de mercado.: Conheça a Embracon e simule seu consórcio.