Barcelona possui o elenco com a maior folha salarial do mundo - AFP

Publicado 17/02/2024 15:54

Apesar de viver uma grave crise financeira, o Barcelona não deixa de investir em seu elenco. Um relatório feito pela Uefa mostra que o clube da Catalunha possuiu a maior folha salarial do mundo no ano passado, com um gasto de 639 milhões de euros (R$ 3,4 bilhões) com seus jogadores.

O Barcelona desbancou o PSG, que liderava o ranking em 2022. O clube francês, que viu seus gastos diminuírem com as saídas de Lionel Messi e Neymar, ainda ocupa segunda colocação, gastando 617 milhões de euros (R$ 3,3 bilhões) com seu elenco, 112 milhões de euros a menos que o ano anterior.

Quem completa o pódio é o Manchester City, atual vencedor da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes. Os ingleses têm gastos de 554 milhões de euros (R$ 2,9 bilhões) com seus jogadores. Clube mais rico do mundo, o Real Madrid ocupa a quarta colocação, com folha salarial de 453 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões).

Confira o Top 10 do ranking feito pela Uefa:

1- Barcelona (639 milhões de euros)

2- PSG (617 milhões de euros)

3- Manchester City (554 milhões de euros)

4- Real Madrid (453 milhões de euros)

5- Liverpool (429 milhões de euros)

6- Bayern (416 milhões de euros)

7- Chelsea (397 milhões de euros)

8- Manchester United (381 milhões de euros)

9- Tottenham (289 milhões de euros)

10- Juventus (283 milhões de euros)