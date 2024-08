Com cartazes, faixas, fantasias e figurinos customizados, centenas de crianças exploraram a criatividade abordando temáticas diversas - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 30/08/2024 17:49 | Atualizado 30/08/2024 17:56

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Educação, deu início nesta sexta-feira (30) aos desfiles cívicos referentes à Semana da Pátria. O primeiro dia ocorreu no bairro de Heliópolis com a presença de 19 creches e escolas públicas. Com o tema "Ser e Viver: Educação se faz com Diversidade", a banda marcial da Secretaria de Educação liderada pelo maestro Saturnino abriu o desfile.



As creches participantes no primeiro dia foram: Professor Jorge Victor de Almeida, Geraldo Dias Fontes, Álvaro Lisboa Braga, São Judas Tadeu, Professora Tatiene Santos da Silva e Jandira Castellar. Já as escolas foram: Bispo Moacyr de Oliveira, Márcio Adão Lourenço da Paixão, Geovanna Vitória Barros Firmino, Álvaro Lisboa Braga, Yolanda Costa dos Santos, Condessa Infante, Miguel Ângelo Leone, Ernesto Pinheiro Barcellos, Sebastião Herculano de Mattos, Irmã Maria Filomena Lopes Filha, Amélia Ricci Baroni e EJA Maria Lucia Sindra Soares.

O patriotismo esteve presente na abertura da Semana da Pátria, em Heliópolis Rafael Barreto/PMBR



Próximos desfiles



Os próximos desfiles serão nos bairros: Sargento Roncalli (02), Jardim Redentor (03), Nova Aurora (04), Parque São José (05), Lote XV (06) e Areia Branca (07).



Com cartazes, faixas, fantasias e figurinos customizados, centenas de crianças exploraram a criatividade abordando temáticas diversas como: inclusão educacional, cordel e folclore, combate à violência contra a mulher, intolerância religiosa, literatura infantil, meio ambiente, herança africana, homenagem ao prefeito Waguinho, Brasil nas Olimpíadas e Paralimpíadas, além de outras cidades do Brasil. Os próximos desfiles serão nos bairros: Sargento Roncalli (02), Jardim Redentor (03), Nova Aurora (04), Parque São José (05), Lote XV (06) e Areia Branca (07).

A deputada federal Daniela do Waguinho e o secretário Bruno Vinícius entregaram certificados de participação Rafael Barreto/PMBR



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, também conhecida como a Madrinha da Educação, fez parte da grande festa. “Esse momento é especial para valorizar as nossas vivências e celebrar os valores cívicos, assim como toda a rica cultura do nosso país", concluiu Daniela.



Tendências pedagógicas



O secretário municipal de Educação, Bruno Vinicius de Oliveira, destacou a importância do evento. "Com orgulho e satisfação declaro aberta a Semana da Pátria para destacarmos valores importantes nas tendências pedagógicas, como o respeito, ética, inclusão, afetividade, liberdade, igualdade e equidade", frisou Bruno.

A herança africana e de outros países marcou presença nos desfiles das escolas e creches Rafael Barreto/PMBR



O pintor e morador da Piam, Douglas Lino, de 27 anos, esteve presente com a esposa Jéssica Vieira (33), e os filhos Gael (2) e Kemily (9), para prestigiar o desfile. "É sempre uma experiência linda ver toda a comunidade escolar unida para comemorar essa semana com muitas mensagens inspiradoras", comentou Douglas.