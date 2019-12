São Paulo - A Polícia Civil de São Paulo investiga um homem de 46 anos que trabalha como professor em uma escola de futebol da cidade de Guarujá, em São Paulo, após registros de conversas dele com um aluno de 13 anos serem flagrados pela mãe do menino.



Nas conversas, obtidas pelo canal ISTV, é possível ver o professor ,que não teve identidade revelada, "desafiando" o aluno a fazer uma série de atividades. "Dança de cuequinha em cima da cama valendo 10 reais", desafia o homem. O menino se recusa a fazer o desafio e o professor propõe outra atividade: "mostrar seu tanquinho só de cueca".



A suspeita dos pais do menino é de que os assédios tenham ocorrido por mais de um ano. No trecho de uma das conversas o professor pede que o menino espere ficar mais tarde para não fazer bagunça enquanto a mãe dele está acordada.



O professor foi identificado pela polícia de São Paulo, mas o caso segue em segredo de Justiça por envolver um menor de idade.