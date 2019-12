Brasília - O homem que foi a um bar de Unaí (MG) portando uma braçadeira com o símbolo da suástica, que faz referência à política nazista, no último final de semana foi foi identificado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (16). Trata-se do pecuarista José Eugênio Adjuto, de 57 anos, mais conhecido como "Zecão Adjuto", conforme publicou a Veja.

O homem teve a sua identidade revelada após um inquérito ser aberto e testemunhas comparecerem à 1ª Delegacia de Polícia da cidade. Dono de cabeças de gado, o pecuarista que portava o símbolo nazista possui uma fazenda em Unaí.



De acordo com o artigo 20 da Lei nº 7.716, de 1989, Adjuto cometeu um crime, já que é "vedado fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo”, cabendo pena de até cinco anos de prisão.



Uma cliente que estava no local filmou o pecuarista . Nas imagens, é possível ver o momento em que policiais militares conversam com um funcionário do bar e aparentemente decidem não prender o homem.



O funcionário decide então ir à mesa do homem conversar com ele, mas o cliente decide permanecer no local.



Ainda que a polícia não tenha visto motivo para prender Adjuto, um inquérito foi aberto para investigar o caso.