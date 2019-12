Pâmela Bório, ex-mulher do ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho, suspeito de corrupção e desvio de recursos públicos, publicou no fim da manhã uma série de vídeos em seu perfil no Instagram pedindo informações sobre seu filho Henri.

O menino de nove anos viajava com o pai quando foram expedidos os mandados de prisão contra Ricardo Coutinho. “Quem tiver notícias do meu filho, por favor me falem. Qualquer informação serve”, disse Pâmela em seu Instagram.

A jornalista também afirmou que já temia que algo assim acontecesse e que já havia denunciado as atividades ilegais do ex-marido. “Há muito tempo eu avisei que isso ia acontecer, que esse homem ia fugir do país. Avisei sobre as caixas de dinheiro. Avisei sobre a possibilidade de levarem meu filho””, falou.

Em outubro deste ano, Pâmela Bório e Coutinho travaram uma batalha judicial para que Henri pudesse viajar com o pai. No desabafo de hoje, ela relatou que entrou em contato com a defesa do ex-governador, mas não conseguiu informações sobre o paradeiro do filho.

Na manhã desta terça-feira, a Justiça da Paraíba expediu um mandado de prisão preventiva contra Ricardo Coutinho na Operação Calvário. Ele é alvo de investigações da Polícia Federal desvio de recursos públicos destinados a saúde por meio de fraudes em licitações e em concurso público, corrupção e irregularidades no financiamento de campanhas e o superfaturamento em equipamentos, serviços e medicamentos.