Filha de Olavo de Carvalho lança livro sobre o pai: 'Guru de zumbis cegos'

Rio - A filha mais velha do escritor Olavo de Carvalho, tido como guru do grupo político do presidente Bolsonaro, lança um livro e promete revelar episódios controversos de sua vida. "Meu Pai, o Guru do Presidente - A Face Ainda Oculta de Olavo de Carvalho" de Heloisa de Carvalho, 50, tem lançamento previsto para 15 de janeiro.

Em entrevista ao site Universa, do UOL, Heloísa conta que quando criança, deixou de ir à escola porque o pai não pagava mensalidade nem comprava material escolar. Olavo, segundo a escritora, liderava uma comunidade islâmica e todos viviam em uma casa com 30 pessoas. O pai chegou a ter três esposas ao mesmo tempo, revelou em entrevista.

Heloísa rompeu com o pai em 2017. Com o livro, ela se propôs a expor o lado "confuso e desonesto" do guru. "O objetivo dele sempre foi ter muita influência e poder. Eu nunca achei que conseguiria. De repente, ele conseguiu, e eu me vi em uma questão pessoal e moral de falar: "Peraí, vocês estão comprando uma fraude", disse em entrevista ao site.



"O cara fez tudo o que fez com a família, deu golpe financeiro em amigos, na editora que editava os livros dele. Ele diz que era da tariqa (organização esotérica islâmica), mas que não era muçulmano. Como não? Montou uma comunidade islâmica com 30 pessoas dentro de casa, tinha várias esposas. Eu fui casada no islamismo quando tinha 16 anos. Tive que me converter para ser do grupo", acrescenta a mais velha dos oito filhos de Olavo ao Uol.