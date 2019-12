Professora é agredida por mãe de aluna após reprovação

Uma professora foi agredida pela mãe de uma aluna, de 17 anos, porque a estudante foi reprovada em um colégio estadual de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, nesta quarta-feira. De acordo com informações do G1, a mulher vai responder por lesão corporal e a professora passa bem.

A aluna reprovou em três disciplinas e vai cursar o segundo ano do ensino médio mais uma vez. A educadora foi surpreendida pela mãe na saída da escola, após a filha informar sobre a reprovação. A responsável teria questionado quem eram as professoras da adolescente e, ao ver uma delas em frente à escola, deu tapas e socos na educadora.

A Polícia Militar foi acionada, mas a agressora não foi presa.