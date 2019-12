Um pastor da igreja “Assembleia de Deus” de Jacobina (BA) negou batizar uma jovem de 16 anos no dia 11 de novembro devido ela ter cabelo crespo. “Não é cabelo de crente”, disse o líder religioso. As informações são do Bahia Notícias.



Segundo uma amiga da vítima, Martha Miranda, após a repercussão negativa do caso, o pastor deixou que a menina assinasse o formulário de batismo. “A situação foi humilhante e em nenhum momento ele pediu desculpas”, disse.