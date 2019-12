São Paulo - A humorista Zilda Cardoso, 83 anos, foi velada, neste sábado no Cemitério São Pedro, em São Paulo. A intérprete da personagem Catifunda, da "Escolinha do Professor Raimundo", exibido pela Rede Globo, foi encontrada morta no apartamento em que morava. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela morreu de causas naturais.