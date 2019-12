Vídeo: bandidos fazem reféns em estação de trem e são perseguidos pela polícia

São Paulo - Na madrugada deste sábado, um grupo de quatro assaltantes fez sete funcionários reféns em uma estação da Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e acabou entrando em confronto com policiais que estavam no local.

Câmeras de segurança da estação USP-Leste da CPTM registraram toda a ação, desde o momento em que os criminosos prenderam os reféns em uma sala até a tentativa de abrir o cofre do local, o que disparou um alarme e fez com que os PMs descobrissem toda a ação.

Ao avistarem os policiais, os criminosos tentaram fugir. Na perseguição, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um conseguiu escapar e o outro acabou baleado e morto. Um terceiro foi preso antes de conseguir se evadir do local.

Além do trio, um quarto integrante da quadrilha fez um dos funcionários de refém, o que deu início a uma negociação com os agentes, que também foi captada em vídeo e durou cerca de duas horas. Ao final, ele libera o homem, joga a arma no chão e se rende.