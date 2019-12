Ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho deixa a cadeia 2 dias depois de ser preso

PAraíba - O ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho deixou a prisão na noite deste sábado. Ele estava detido na Penitenciária de Segurança Média da Mangabeira, em João Pessoa, desde a tarde de sexta.



Mais cedo, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), concedeu habeas corpus, durante o Plantão Judiciário, e determinou a soltura imediata ao ex-governador.



O político foi preso na noite desta quinta, no âmbito da sétima fase da Operação Calvário, que apura desvios de R$ 134,2 milhões em verbas da saúde e da educação no estado.