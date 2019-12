Vídeo: polícia descobre túnel de 60m que seria usado em roubo a cofre de banco

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul descobriu, na noite deste sábado, um túnel de 60 metros que seria utilizado por uma quadrilha para roubar o cofre de uma agência bancária na cidade de Campo Grande. De acordo com a corporação, o túnel ficava em um imóvel no bairro Monte Castelo e terminava exatamente embaixo do cofre.

Na operação que descobriu a obra, que recebeu o nome de Hórus, os agentes do Garras, a Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros, entraram em confronto com os suspeitos e conseguiram prender sete deles. Outros dois acabaram morrendo.

Em comunicado, o Garras informou que apresentará os integrantes da organização criminosa e o túnel à imprensa em evento nesta segunda. A entrevista coletiva será realizada na sede da corporação e contará com a presença dos delegados responsáveis pelo caso, Fábio Peró e João Paulo Sartori.

"Nós estamos estudando a forma de fazer isso, uma vez que por conta das chuvas que caem na cidade há riscos de desabamento", afirmou Peró, sobre a abertura do túnel para a visitação.