Menina desaparece enquanto brincava em parquinho

São Paulo - Emanuelle Pestana de Castro, de 8 anos, brincava no parquinho do bairro Cohab, em Chavantes, São Paulo, quando desapareceu no fim da tarde de sexta, diz sua família. A última vez que a mãe a viu foi por volta das 16h. Quando voltou para conferi-la às 17h, não a encontrou mais.

A menina aparece em imagens de uma câmera de segurança sentada em um banco.

Imagens de câmera de segurança mostram menina em banco de praça antes de desaparecer - Reprodução/ TV Globo Amigos, vizinhos e a comunidade local ajudaram nas buscas nos arredores da praça. Policiais civis e militares ouviram moradores e imagens de segurança foram recolhidas.

Um cão da Polícia Militar fez buscas em um canavial da cidade, após a suspeita de que Emanuelle teria sido vista na garupa de uma moto. A hipótese já foi descartada pela polícia.



A polícia trabalha com a hipótese de que Emanuelle tenha sido vítima de um crime.