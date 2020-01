Vídeo: Carro é arrastado por ônibus ao tentar conversão e fica irreconhecível

São Paulo - Nesta segunda-feira, câmeras de segurança registraram um forte acidente entre um ônibus e um carro na avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, em Santo André, região metropolitana de São Paulo.



Nas imagens, é possível ver que o carro trafegava em uma das faixas centrais da via quando tentou realizar uma conversão. Neste momento, acaba sendo atingido pelo ônibus que vinha na faixa da esquerda e é arrastado até ser prensado em uma mureta e quase caiu no córrego que passa em baixo da avenida.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do carro ficou preso nas ferragens e teve que ser retirado. Na sequência, foi encaminhado para um hospital da região pelo SAMU com ferimentos leves.

07h49 Colisão de Ônibus, Av Capitão Mario Tolêdo de Camargo, 1800 – Sto André. 1 Vítm, que estava presa nas ferragens e foi retirada pelos homens do Corpo de Bombeiros, ela foi transportada pelo SAMU. #193R — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 13, 2020

Até o momento, não há maiores informações sobre o estado de saúde do condutor do ônibus ou se houve alguma outra vítima após a colisão.