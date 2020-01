Após polêmica com Carlos Bolsonaro, Damares defende filho de Thammy: 'Ele está de azul'

A ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pediu aos seus seguidores em sua conta oficial no Twitter para que não façam ataques contra Bento, o filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira.



“Que este menino lindo seja feliz, amado por todos e que cresça com alegria e muita saúde. Por favor, vamos respeitar o bebê. Peço aos meus seguidores e amigos que não cometam o erro de compartilharem palavras negativas contra o bebê tão somente por pensarem diferente de Thammy”, escreveu a ministra.

Damares afirmou ainda que não gostou do que leu sobre a criança nas redes sociais. “Ele é apenas um bebê, uma criança que precisa ser respeitada e protegida.”

“Apesar de nossas divergências ideológicas, quero que Thammy e Andressa saibam que estamos trabalhando muito para que Bento tenha um país melhor, mais seguro e onde as pessoas sejam respeitadas. Mas chamo atenção que na foto Thammy está de azul, Andressa de rosa e Bento de azul”, pontuou a ministra na publicação.

Mas chamo atenção que na foto Thammy está de azul, Andressa de rosa e Bento de azul. — Damares Alves (@DamaresAlves) January 14, 2020

Polêmica com Carlos Bolsonaro

Na segunda-feira, o vereador do Rio de Janeiro e filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro compartilhou uma foto do parto do filho de Thammy e Andressa. Na postagem, o político não fez nenhum comentário, só compartilhou a foto. O vereador já foi comparado com Thammy pela aparência física.

Após a publicação, Gretchen, mãe de Thammy, se revoltou com o post e chamou o vereador de boçal nas redes sociais. Além de afirmar que se o filho não processar Carlos, ela mesmo o fará. “Vc realmente não tem um pingo de senso nem noção de onde pisa. Se ele não te processar, processo eu q sou mãe dele. Bossal (sic)”, escreveu Gretchen no Twitter.

Logo depois, ela voltou a se manifestar. Qual foi o objetivo desse post ridículo na sua página? Vc precisa da imagem do meu filho pra fazer gracinha na internet, né? Queria poder assumir a sua posição e não pode. Triste né”, completou.