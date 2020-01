Mulher afirma ter sido agredida dentro de restaurante de luxo

São Paulo - A influenciadora digital e consultora imobiliária Mika Borges afirmou em vídeo no Instagram, nesta terça-feira, ter sido agredida por uma mulher chamada Fernanda Bonito. O caso aconteceu no restaurante de luxo Iulia Jockey, que fica no Jockey Club de São Paulo, no último sábado.

No vídeo, Mika Borges mostrou o rosto completamente desfigurado e afirmou que a agressora, Fernanda, é namorada de Rodrigo Lima, irmão de Ricardo Lima, dono do estabelecimento.

"Cheguei ao local para o jantar de aniversário de um amigo. Em meados das 21h, fui com uma amiga usar o banheiro e esperamos a nossa vez na fila. Uma moça que não conhecia, identificada posteriormente como Fernanda Bonito, chegou no banheiro nitidamente exaltada, possivelmente sob efeito de alguma droga. Falou para todas que estavam no banheiro que ela mandava no local e esmurrando todas as portas dizendo que iria entrar na cabine antes de qualquer uma que esperava a vez para usar o toalete. As meninas que aguardavam informaram que existia uma fila e que ela precisava aguardar a vez dela", disse Fernanda.

"No momento que vagou a primeira cabine, a Fernanda veio correndo e lutou com a minha amiga pra tirar ela da cabine que ela que iria usar. Minha amiga, mesmo sem acreditar no que estava acontecendo, deixou ela usar. Uma amiga da Fernanda pediu que a gente relevasse a atitude e então deixamos para lá. Nesse momento alertamos que a moça cuidasse da amiga porque ela estava realmente muito descontrolada. Quando ela saiu do banheiro, começou procurar minha amiga e gritar: ‘Onde está aquela vagabunda? Eu vou chamar os seguranças, eu tiro quem eu quiser daqui. Ela não sabe com quem ela está falando!", relatou.

"A amiga dela a segurou e falou: ‘Calma amiga’. Fernanda continuou empurrando todo mundo na fila gritando ‘Calma nada!’. Quando ela chegou em minha direção, eu estava na fila do lado da porta de saída do banheiro, ela ignorou que eu estava ali e me empurrou. Segurei ela por causa do seu descontrole ao vir em minha direção. Nisso ela puxou meu cabelo, agarrou meu braço e arrancou meu colar, me arranhando. Mobilizei ela para que parasse com aquela agressão. Consegui fazê-la soltar meu cabelo e ela saiu do banheiro em direção aos seguranças e ao namorado dela, que identifiquei como Rodrigo Lima, que é irmão do Ricardo Lima, proprietário do Iulia. Os seguranças empurraram a porta e eu estava atrás pegando minhas coisas no chão", disse.

"Nesse momento ela entrou no banheiro com o namorado e os seguranças, pegou um copo de vidro espesso que estava na mão do namorado e jogou em direção ao meu rosto. Não tive como me defender e o copo acertou o meu rosto. Em choque, não percebi a gravidade da situação, só percebi quando vi que estava jorrando muito sangue", finalizou.

Mika Borges contou que não recebeu nenhum tipo de ajuda do restaurante e que deixou o local com medo de ser agredida novamente. O estabelecimento afirmou que vai se pronunciar sobre o caso por volta das 16h desta quarta.

Com a repercussão do caso, Rodrigo Lima, Ricardo Lima e Fernanda Bonito tornaram privados seus respectivos perfis no Instagram. Até mesmo o perfil do restaurante está privado.

"O namorado e os seguranças ainda tentavam entrar para me pegar [na cabine do banheiro]. A menina que me ajudou me orientou a ir pra um hospital com urgência pois estava sangrando muito. Quando consegui sair do banheiro, caminhando com dificuldade me sentindo fraca e achando que fosse desmaiar consegui ir até a saída do restaurante, o estacionamento que é longe e não recebi nenhuma ajuda dos segurança, nenhum apoio ou assistência. O local não disponibiliza pronto atendimento no local. Aguardei a polícia e a ambulância, mas devido à demora e a grande perda de sangue, meus amigos me levaram ao hospital", disse Mika.

A influenciadora digital teve cortes profundos no rosto, passou por duas cirurgias e deve passar por mais um procedimento. Ela registrou Boletim de Ocorrência no 89º Departamento de Polícia Portal Do Morumbi.