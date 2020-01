Assassino morto na cadeia

Preso por ter confessado o assassinato da menina Emanuelle Pestana de Castro, de 8 anos, o lavrador Aguinaldo Guilherme Assunção, de 49, foi encontrado morto ontem dentro de uma cela no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cerqueira César, Chavantes, no interior de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, Assunção teria cometido suicídio com um lençol que foi entregue junto com os pertences. A pasta informou que agentes carcerários faziam a contagem de praxe do número de detentos, por volta das 5h, quando encontraram o preso já sem vida. Em nota, a secretaria explicou que, por causa da "grande repercussão do delito", Assunção estava sozinho em sua cela.

"A unidade está entrando em contato com os familiares do preso para avisá-los do óbito e para que tomem as providências", informou a SAP. A cela ficará isolada nesta quarta para a realização da perícia.

O corpo foi encontrado em uma área de mata da Fazenda Santana Nova três dias depois de ter desaparecido.