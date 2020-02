MPF abre concurso para vagas de estágio

Rio - Estudantes de Direito já podem se inscrever para oportunidades de estágio no Ministério Público Federal na 2ª região. O concurso contempla vagas no quadro reserva de estagiários da Procuradoria Regional da República da 2ª Região (PRR2), no Centro do Rio, com carga horária de 20 horas semanais. A bolsa é no valor de R$ 850 mais auxílio-transporte de R$ 7 por dia.



Para participar do processo seletivo, o estudante precisa estar matriculado no curso de Direito em uma das instituições vinculadas ao MPF, ter concluído o 4º semestre da graduação e ter pelo menos dois períodos a serem cursados.

As provas contarão com três questões dissertativas, terão duas horas de duração e devem acontecer nos dias 18 e 19 de março. O horário e local ainda serão divulgados, no dia da avaliação o MPF vai aceitar doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a fins sociais.



Saiba como se inscrever



A pré-inscrição e envio da documentação, de caráter eliminatório, devem ser feitos pelo site www.mpf.mp.br/concursos até o dia 8 de março. Os candidatos aprovados serão convocados enquanto o edital estiver válido. Todas as dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail: prr2-estagio@mpf.mp.br ou pelo telefone (21) 3554-9093.