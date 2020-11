Prefeito reeleito em Itaituba pediu cautela, mas comemorou com aglomeração e embriaguez Reprodução

Por iG

Publicado 17/11/2020 16:47 | Atualizado 17/11/2020 16:48

Belém - Na noite de domingo (15), logo após a divulgação dos resultados das eleições municipais na cidade de Itaituba (PA), o prefeito reeleito Valmir Climaco gravou um vídeo pedindo cautela e calma aos apoiadores durante a comemoração da vítória. Entretanto, algumas horas depois o prefeito foi flagrado embriagado, sem camisa e em aglomerações pelas ruas da cidade do norte do país.

Climaco foi reeleito com 77,42% dos votos e no seu primeiro discurso, em compromisso com o controle da pademia do novo coronavírus, pediu aos moradores da cidade para festejarem de forma moderada.

“Vamos comemorar com cautela, com calma, e amanhã estamos na rua”, disse o prefeito. Antes que o manhã chegasse ele caiu na festa e protagonizou cenas divertidas. Confira o vídeo: