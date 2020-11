Por O Dia

São Paulo - Um cobrador de ônibus foi flagrado mostrando o pênis para uma criança de cinco anos. O caso aconteceu no último sábado (14), em São Paulo.

De acordo com a mãe da criança, ela e a filha iam para uma consulta médica quando entraram em um ônibus da linha 1758/10. Dentro do veículo, a mulher percebeu que a filha estava com o comportamento estranho e constatou que o homem estava mostrando o órgão sexual para a criança.



Ao perceber o que acontecia, a mulher começou a filmar. "Vi que ele estava mostrando para ela. Eu gritei e mandei o motorista parar o ônibus e chamar uma viatura", contou. Entretanto, o motorista não teria parado o veículo e ela foi até o cobrador tirar satisfação. Nessa hora, o funcionário da empresa de ônibus pegou uma faca e a ameaçou. Em seguida, as duas desceram do veículo e a mulher procurou uma delegacia, onde o caso foi registrado como ato obsceno.



Em nota divulgada a imprensa, a SPTrans informou que acionou a empresa responsável pela linha para que cobrador e motorista fossem demitidos. "A SPTrans repudia qualquer tipo de abuso no transporte público e realiza campanhas preventivas sobre esse tema em materiais afixados nos ônibus e terminais", diz trecho do comunicado.