Avião que explodiu na fronteira da Bolívia com Mato Grosso, causando a morte do piloto Divulgação Polícia Civil MT

Por iG

Publicado 17/11/2020 16:53

Campo Grande - Uma aeronave de pequeno porte caiu hoje (16) em Vila Bela da Santíssima Trindade, a 562 km de Cuiabá, região de fronteira com a Bolívia, causando a morte do piloto. De acordo com a Polícia Civil, a aeronave boliviana colidiu com um poste e pegou fogo.



Dentro do avião foi encontrado o corpo do piloto carbonizado. Segundo os delegados da Polícia Civil de Vila Bela que atenderam o caso, moradores ligaram para a polícia dizendo que a aeronave havia batido contra um poste. .

“O avião ostenta a bandeira boliviana e há um cadáver nos destroços. A Politec [Perícia Oficial] foi chamada”, disse um dos delegados.

O corpo carbonizado vai ser levado para o Instituto Médico Legal de Cuiabá (IML) para ser identificado.