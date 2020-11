Daurinho Barreto (Cidadania) recebeu 50,01% dos votos válidos e se reelegeu em Joaima (MG) Divulgação

Publicado 17/11/2020 20:02

Belo Horizonte - Em disputa acirradíssima, Daurinho Barreto (Cidadania) foi reeleito como prefeito em Joaíma, no interior de Minas Gerais. A disputa foi voto a voto, literalmente, já que Daurinho se elegeu com 2 votos de diferença para o 2º colocado.

O atual prefeito recebeu 3680 votos, 50,01% dos votos válidos, enquanto Abinaldo Botelho (Solidariedade), único adversário, teve 3678 votos, representando 49,9% dos votos válidos.

O candidato derrotado, apesar da pequena diferença, respeitou a decisão do povo:

"Continuaremos a sonhar com uma cidade justa e com oportunidades para todos. Agradecemos a todos aqueles que lutaram conosco. Foi uma linda campanha, com grande apoio popular. Hoje eu só tenho a agradecer ao povo de Joaíma pelo carinho e confiança. Que Deus abençoe a nossa cidade", escreveu Botelho em sua rede social.

Já Barreto, que irá para o segundo mandato, durante entevista à uma emissora de rádio local, pediu para a população "tirar a roupa de campanha", para que a cidade não fique dividida, e garantiu que irá governar para todos.

Em 2016, ambos candidatos já haviam se enfrentado nas eleições municipais. Na ocasião, Abinaldo recebeu 56,78% dos votos válidos e se elegeu. Abinaldo foi derrotado pela primeira vez, e teve apenas 19,21% dos votos.